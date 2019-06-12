السعودية اليوم / محافظ الوجه يستقبل مدير شعبة إدارة السجون بالمحافظة



الوجه 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

استقبل محافظ محافظة الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه بمبنى المحافظة مساء أمس ، مدير شعبة ادارة السجون بالمحافظة النقيب أحمد بن عبدالرحيم الحربي ، وذلك بعد صدور الامر السامي بترقيته الى رتبه نقيب .

وهنأ التميمي الحربي ، متمنياً له التوفيق و المزيد من التقدم والنجاح لخدمة دينه ووطنه .

من جانبه قدم الحربي الشكر لله ثم لولا ة الامر على هذه الثقه سائلاً المولى عز وجل أن تكون حافراً لبذل المزيد لخدمة الدين والملك والوطن ، كما قدم شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال وما استمع له من توجيهات ووحرص ودعم لشعبة إدارة السجون بالمحافظة .

// انتهى //

15:59ت م

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