السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي جامعة الملك فيصل بالأحساء



الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد العوهلي ووكلاء وعمداء الجامعة.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقرير موجز للعام الجامعي 1439/1440هـ والذي تضمن إحصائيات القبول والتسجيل للعام الدراسي القادم والتخصصات الجديدة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، كذلك الإنتاج البحثي العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأثني سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تحقق من إنجازات للجامعة، مطالباً بالمزيد من الإنجازات والحرص على ‏تعريف طلاب الجامعة بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

من جهته قدّم معالي مدير الجامعة الدكتور العوهلي شكره ومنسوبي الجامعة لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية لدعم سموه للجامعة ورعايته لأنشطتها وتوجيهاته الحكيمة للارتقاء بجودة مخرجات الجامعة.

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15:34ت م

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