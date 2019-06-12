السعودية اليوم / اجتماع عربي يناقش سُبل تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات



القاهرة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة سلطنة عمان، وبمشاركة مسئولي ملفات التنمية المستدامة بالدول العربية.

وقالت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية دكتورة ندى العجيزي في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها القضاء على الجوع في المنطقة العربية، وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، بالإضافة إلى سُبل تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.

وأضافت أن الاجتماع يناقش أيضًا موضوع إمكانيات تكوين شراكات فاعلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع الشباب والمجتمع المدني، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم تقديم تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من ضمنها نتائج ورشة العمل حول "دور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتقرير آخر حول "مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة" يقدمه المجلس العربي للمياه.

وعرضت "العجيزي" على الاجتماع خلاصة ورشة العمل التي نظمتها الجامعة العربية حول دور العطاء الاجتماعي، والتي استعرضت نماذج وآليات التعاون بين مؤسسات العطاء الاجتماعي والحكومات العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية بأنه سيتم بلورة وصياغة مسودة إطار استرشادي للتعاون فيما بين الحكومات ومؤسسات العطاء الاجتماعي وارسالها للدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه تمهيدًا لإطلاقه خلال فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة المزمع عقده بمصر خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر المقبل.

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15:23ت م

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