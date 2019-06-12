السعودية اليوم / رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



جنيف 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، في مقر اللجنة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء الصليب الأحمر للقيام بدورها في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية، واقتطاع قيمة المساعدات المقدمة لأسر الشهداء والاسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دعم وتمويل الإرهاب".

من جانبه، أكد المسؤول الدولي أن الصليب الأحمر يقدم أفضل ما لديه في الأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية مع الإيمان بضرورة الوصول إلى حل الدولتين.

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15:21ت م

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