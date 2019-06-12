

الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد العوهلي ووكلاء وعمداء الجامعة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أهم وأبرز الإحصاءات للقبول والتخرج والتخصصات الجديدة التي سيبدأ القبول بها العام القادم لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك الإنتاج البحثي العلمي لأعضاء هيئة التدريس إضافة إلى المشاريع التعاقدية ، كما اطلع سموه على أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة على المستوى الطلابي والبحثي والمؤسسي.

وأثني سمو أمير المنطقة الشرقية على هذه الإنجازات وما تحقق ، منوها سموه بأهمية استمرار تركيز الجامعة على إبراز الهوية والميزة التنافسية للجامعة كونها في محافظة الأحساء وما تزخر به هذه الواحة من ثروات متعددة زراعية وحيوانية وأهميتها التعرف على التقنيات الحديثة والابتكارات التي يمكن أن تخدم قطاعات التنمية.

ووجه سموه بالاهتمام بالعنصر البشري خاصة الطلاب الطالبات والحرص على تلمس الاحتياج ‏والاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والمهارات، والحرص على ‏تعريفهم في تخصصات المستقبل والاحتياجات المستقبلية في سوق العمل.

من جهته قدّم معالي مدير الجامعة الدكتور العوهلي شكره ومنسوبي الجامعة لسمو أمير المنطقة الشرقية لدعم سموه للجامعة ورعايته لأنشطتها وتدشينه لشركة وادي الأحساء التابعة للجامعة وتوجيهاته الحكيمة ، وكذلك للدعم الغير محدود للجامعات من القيادة الحكيمة.

// انتهى //

15:12ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.