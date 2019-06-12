السعودية اليوم / تعليم ينبع يناقش استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد



ينبع 09 شوال 1440 هـ الموافق12 يونيو 2019 م واس

رأس مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، اليوم، الاجتماع الخامس للجنة متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم ، والمنعقد في قاعة الاجتماعات بالإدارة بحضور كامل أعضاء اللجنة.

وأكد الدكتور العقيبي في بداية الاجتماع أهمية متابعة الخطة المزمنة لأعمال الاستعداد المبكر لانطلاق العام الدراسي والذي ينعكس على الميدان التربوي في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية، و أشار إلى أهمية توحيد الجهود ، و التنسيق والتكامل بين الإدارات ذات العلاقة بما يحقق تكامل العمل بينها.

وشدد مدير التعليم على متابعة أعمال التخطيط المستمرة لضمان جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي القادم من خلال تشكيل عدد من اللجان الفرعية لمتابعة سير العمل وتجويده، مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجنة على جهودهم.

من جانبه ذكر أمين إدارة التعليم فهد بن عوادة المحياوي أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق بداية مميزة لانطلاق عام دراسي جديد، كما ناقش آخر مراحل تنفيذ مشروع الطفولة المبكرة, والإجراءات المتخذة حيال تأهيل مرافق المدارس المطبقة للمشروع, وخطة المدارس الصادر قرارها من الوزارة والعمل على معالجة الكثافة في المدارس.

// أنتهى //

15:04ت م

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