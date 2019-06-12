السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تغلق مستودعًا غير مرخص للأجهزة الطبية في الرياض



الرياض 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا غير مرخص بالرياض؛ بسبب تخزين أجهزة ومنتجات طبية مقلدة ومنتهية الصلاحية، إضافةً إلى أكثر من ألف جهاز ومنتج طبي مستعمل، والعثور على ملصقات مزورة لعلامات تجارية عالمية.

وكانت "الغذاء والدواء" قد تلقت بلاغًا عن المستودع؛ وبسبب عدم وجود معلومات عن صاحبه وإغلاقه فترة طويلة، وتمت متابعة الموقع حتى تمكن مفتشو الهيئة من دخول المستودع بعد رصد شاحنة تفرغ حمولتها عنده.

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15:02ت م

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