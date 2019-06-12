السعودية اليوم / تعليم تبوك يواصل تنفيذ إجراءات ضم المدارس وفق الضوابط الإدارية والفنية



تبوك 09 شوال 1440 هـ الموافق12 يونيو 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات تنفيذ القرار الوزاري بضم المدارس قليلة العدد وحددت آليتها لذلك من ضوابط إدارية وأخرى فنية.

ورأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم, اجتماع لجنة تنفيذ قرار ضم المدارس قليلة العدد بحضور مساعديه وأعضاء اللجنة من الإدارات المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وأكد المدير العام على أن القرار الوزاري بضم المدارس قليلة العدد يأتي تأكيدا لحرص الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والطالبات, موضحاً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وضعت آلية لتنفيذ قرار ضم المدارس قليلة العدد حيث شكلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتحدد كل إدارة مهامها وفق فترة زمنية محددة.

وشملت الآلية المعتمدة لتنفيذ قرار عملية توزيع شاغلي الوظائف التعليمية حسب الاحتياج، وكذلك الموظفين الإداريين ووسائل النقل، والعهد والاثاث، وما يتعلق بالاختبارات من نتائج وسجلات وكذلك آلية تسليم المباني المخلاه المستأجرة، مشيراً إلى إجراءات فنية ستعمل الإدارة على تنفيذها منها استقبال الطلاب والطالبات والتهيئة النفسية لهم في مدارسهم الجديدة مع بدء العام الدراسي الجديد.

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15:00ت م

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