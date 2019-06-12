شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري: صاروخ مطار أبها قد يكون إيرانيا من طراز "سوما" والان مع التفاصيل

توقع المحلل العسكري، عبد العزيز الهداشي، أن يكون صاروخ كروز الذي أطلقته مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019، إيراني الصنع.

وكتب الهداشي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": صاروخ كروز الذي أطلقه الحوثة اليوم على مطار أبها أعتقد انه من طراز ( سوما الايراني)

وأوضح أن طول الصاروخ لا يزيد عن مترين ونصف المتر، وأن نبضه الراداري ضعيف جدا نتيجة صغر حجمه.

ولفت إلى أن هذا الصاروخ قريب من سطح الأرض، ويصعب اعتراضه، على العكس من الصواريخ البالستية.

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وتابع: ما يعيب هذا النوع من الصواريخ أن قوته التدميرية محدودة نتيجة أن راسه المتفجر صغير مقارنة ب الصواريخ الباليستية.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، أنه "عند الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

ولفت المالكي إلى أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.