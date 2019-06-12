البحرين : استهداف مطار أبها عمل إجرامي جبان وجيبوتي تعتبره تصعيدًا خطيرًا

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية ، اليوم ، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.

من جهة أخرى أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.