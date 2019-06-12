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فيديو.. الحركة الجوية والرحلات المجدولة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي
متابعات الخليج 365 - أبها
عادت الحركة الجوية إلى مطار أبها إلى شكلها الطبيعي، وتمّ استئناف الرحلات المجدولة، وذلك بعد وقت قصير من استهداف الميليشيا الانقلابية الحوثية للمطار بمقذوف أدّى إلى إصابة عدة أشخاص.
وكان المقذوف الحوثي العشوائي أدّى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلان سعوديان، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
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