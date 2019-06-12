تفاصيل إصابة 26 مدنياً جراء قصف مطار أبها بالسعودية

قصف مطار أبها ،صرح التحالف السعودي فى اليمن بأن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قامت بمهاجمة مطار أبها الذي يقع في جنوب غرب السعودية .

مما نتج عن ذلك من وقوع 26 إصابة من المدنيين ، وذلك نقلا عن مصدر سعودي موثوق به ” الوكالة السعودية “.

قصف مطار أبها بالسعودية

وصرح تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الائتلاف بأن يوجد ثمانية من المصابين نتيجة الهجوم الذي حدث ونقلوا هؤلاء الثمانية إلى المستشفى ، أما الـ 18 الآخرين تُلقى الإسعافات الأولية.

بينما كانت جماعة من الحوثيين فى وقت سابق قد أعلنت بأنها قامت بإطلاق صاروخاً جوياً على مطار فى المنتجع الجبلي السعودي ، ويُذكر أن يوجد ثلاث سيدات وطفلين من بين المصابين جراء القصف الذي حدث في صباح اليوم الأربعاء .

وقال مصدر للحوثيين بأن المطار قد أصيب “بدقة ” .

تفاصيل هجوم الحوثيين على مطار ابها بالسعودية

وصرح العقيد المالكى بمعلومات مفصلة عن القصف الواقع ، بأن الهجوم حدث في تمام الساعة 23.21 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء ، وأصيبت ثلاث سيدات من بينهم مواطنة سعودية والأخريات كانوا سياح “يمينية وهندية ” كما أصيب طفلان سعوديان .

وأضاف المالكي بأن الهجوم على هذا المطار كان على مسافة 200 كيلو متر فى شمال الحدود مع اليمن ، وذلك يعتبر من ضمن أخطر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والذي يعتبر جريمة حرب ودولية .

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كما أضاف بأن الائتلاف سيقوم باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصد هذه الميليشيا الإرهابية ، وذلك لحماية المدنيين والأهداف المدنية ،وقال إنهم يعملون قصارى جهودهم لمعرفة نوع القذيفة التى تم استخدامها لقصف المطار ، ولكن نقلاً عن مصادر تابعة للحركة بأن الصاروخ كان من طراز الكروز .

وقال المصدر التابع للحوثيين بأن الانظمة الامريكية الحديثة لن تستطيع التصدي لصاروخ ، وان هذا القذف بث الرعب فى قلب العدو وأربك صفوفه .

وأعلن التلفزيون التابع للمسيرة التابعة للحوثيين بأن هذه المرة لاتعد المرة الاولى فى إطلاق الحوثيون صاروخ من طراز كروز، وإن الصاروخ الاول كان مستهدف محطة للطاقة النووية في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر أن المتحدث العسكري صرح فى وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الحركة تستهدف كل مطار في السعودية ، وان الأيام المقبلة سيحدث مفاجأة كبري في السعودية ، وذلك لأن السعودية تقود إئتلافاً عربياً ضد الحوثيين منذ اربع سنوات ويدعم حكومة اليمن .

الحوثيين فى اليمن

ونتج هذا الصراع الذي شهد تصعيد كبيراً فى شهر مارس لعام 2015 إلى تدمير العديد من مدن اليمن ، كما سيطر الحوثيون على اغلبية الجزء الغربي فى دولة اليمن ، كما أجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الهرب إلى خارج البلاد.

وعند ظهور جماعة الحوثيين التى يظن بانها مدعومة عسكرياً من دولة إيران بأنها تمثل قوة شيعية إقليمية ، كما قامت السعودية وثماني دول عربية أخري بالتشريع نحو شن حملة جوية لإستعادة حكومة هادى منصور فى اليمن .

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