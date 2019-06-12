محمد بن مسعود - الدمام - انفجار في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 قالت قناة "روسيا اليوم" إن انفجاراً وقع في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج، مشيرة إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 03:57 PM Advertisements "روسيا اليوم": البيانات الأولية تشير إلى أنه وقع نتيجة تسرب غاز "روسيا اليوم": البيانات الأولية تشير إلى أنه وقع نتيجة تسرب غاز قالت قناة "روسيا اليوم" إن انفجاراً وقع في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج، مشيرة إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز. ، انفجار في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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