محمد بن مسعود - الدمام - أدان بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي وطالب بموقف حازم أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها؛ لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12 أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها؛ لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 Advertisements 03:45 PM أدان بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي وطالب بموقف حازم أدان بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي وطالب بموقف حازم أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها؛ لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

، الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية ،

المصدر : الخليج 365

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