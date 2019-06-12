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أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.
وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.
"الكويت" عن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها: تصعيد خطير وتقويض للجهودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12
أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.
وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:28 PM
أكدت مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها
أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.
وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.
، "الكويت" عن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها: تصعيد خطير وتقويض للجهود ،
المصدر : الخليج 365
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