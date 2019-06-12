، "صحة حفر الباطن" تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نفذت "صحة حفر الباطن"، اليوم، حملة للتبرع بالدم في مقر إدارة جمرك الرقعي؛ دعماً للجنود البواسل في الحد الجنوبي، بمشاركة عدد من الموظفين بالمنفذ.
وتأتي هذه الحملة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتقديراً لما يقدمه الجنود البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات كبيرة في سبيل حماية وأمن الوطن.
وتهدف كذلك إلى ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء وتعزيز تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد سواء عسكريين أو مدنيين.
وتدشن "صحة حفر الباطن" يوم الاثنين القادم حملة للتبرع بالدم تنطلق من مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات: الملك خالد، والولادة والأطفال، ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة إلى مركز صحي شرق المحمدية، والتي ستستمر لمدة خمس أيام، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يقام هذا العام تحت شعار "تزويد الجميع بدم مأمون".
"صحة حفر الباطن" تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
نفذت "صحة حفر الباطن"، اليوم، حملة للتبرع بالدم في مقر إدارة جمرك الرقعي؛ دعماً للجنود البواسل في الحد الجنوبي، بمشاركة عدد من الموظفين بالمنفذ.
وتأتي هذه الحملة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتقديراً لما يقدمه الجنود البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات كبيرة في سبيل حماية وأمن الوطن.
وتهدف كذلك إلى ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء وتعزيز تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد سواء عسكريين أو مدنيين.
وتدشن "صحة حفر الباطن" يوم الاثنين القادم حملة للتبرع بالدم تنطلق من مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات: الملك خالد، والولادة والأطفال، ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة إلى مركز صحي شرق المحمدية، والتي ستستمر لمدة خمس أيام، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يقام هذا العام تحت شعار "تزويد الجميع بدم مأمون".
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:02 PM
نفذت "صحة حفر الباطن"، اليوم، حملة للتبرع بالدم في مقر إدارة جمرك الرقعي؛ دعماً للجنود البواسل في الحد الجنوبي، بمشاركة عدد من الموظفين بالمنفذ.
وتأتي هذه الحملة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتقديراً لما يقدمه الجنود البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات كبيرة في سبيل حماية وأمن الوطن.
وتهدف كذلك إلى ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء وتعزيز تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد سواء عسكريين أو مدنيين.
وتدشن "صحة حفر الباطن" يوم الاثنين القادم حملة للتبرع بالدم تنطلق من مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات: الملك خالد، والولادة والأطفال، ومستشفى حفر الباطن المركزي، إضافة إلى مركز صحي شرق المحمدية، والتي ستستمر لمدة خمس أيام، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يقام هذا العام تحت شعار "تزويد الجميع بدم مأمون".
، "صحة حفر الباطن" تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي ،
المصدر : الخليج 365
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