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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً غير مرخص بالرياض؛ بسبب تخزين أجهزة ومنتجات طبية مقلدة ومنتهية الصلاحية، إضافةً إلى أكثر من ألف جهاز ومنتج طبي مستعمل، والعثور على ملصقات مزورة لعلامات تجارية عالمية.
وكانت "الغذاء والدواء" تلقت بلاغاً عن المستودع، وبسبب عدم وجود معلومات عن صاحبه وإغلاقه فترة طويلة؛ تمت متابعة الموقع حتى تمكن مفتشو الهيئة من دخول المستودع بعد رصد شاحنة تفرغ حمولتها عنده.
"الغذاء والدواء" تغلق مستودعاً غير مرخص للأجهزة الطبية بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً غير مرخص بالرياض؛ بسبب تخزين أجهزة ومنتجات طبية مقلدة ومنتهية الصلاحية، إضافةً إلى أكثر من ألف جهاز ومنتج طبي مستعمل، والعثور على ملصقات مزورة لعلامات تجارية عالمية.
وكانت "الغذاء والدواء" تلقت بلاغاً عن المستودع، وبسبب عدم وجود معلومات عن صاحبه وإغلاقه فترة طويلة؛ تمت متابعة الموقع حتى تمكن مفتشو الهيئة من دخول المستودع بعد رصد شاحنة تفرغ حمولتها عنده.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:00 PM
خزّن منتجات منتهية الصلاحية وعُثِر بداخله على ملصقات مزورة
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً غير مرخص بالرياض؛ بسبب تخزين أجهزة ومنتجات طبية مقلدة ومنتهية الصلاحية، إضافةً إلى أكثر من ألف جهاز ومنتج طبي مستعمل، والعثور على ملصقات مزورة لعلامات تجارية عالمية.
وكانت "الغذاء والدواء" تلقت بلاغاً عن المستودع، وبسبب عدم وجود معلومات عن صاحبه وإغلاقه فترة طويلة؛ تمت متابعة الموقع حتى تمكن مفتشو الهيئة من دخول المستودع بعد رصد شاحنة تفرغ حمولتها عنده.
، "الغذاء والدواء" تغلق مستودعاً غير مرخص للأجهزة الطبية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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