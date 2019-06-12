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رحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، بالانفراجة الحالية للأزمة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، في أعقاب تعليق الأخير للعصيان المدني، أمس، بعد ثلاثة أيام من استمراره في أنحاء عدة من السودان.
وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة".
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي".
الإمارات ترحّب بانفراج الأزمة بين "العسكري السوداني" والمتظاهرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
رحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، بالانفراجة الحالية للأزمة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، في أعقاب تعليق الأخير للعصيان المدني، أمس، بعد ثلاثة أيام من استمراره في أنحاء عدة من السودان.
وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة".
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي".
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:10 PM
دعت إلى بلورة اتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة
رحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، بالانفراجة الحالية للأزمة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، في أعقاب تعليق الأخير للعصيان المدني، أمس، بعد ثلاثة أيام من استمراره في أنحاء عدة من السودان.
وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة".
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي".
، الإمارات ترحّب بانفراج الأزمة بين "العسكري السوداني" والمتظاهرين ،
المصدر : الخليج 365
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