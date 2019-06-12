شاهد أمير عسير يتفقد ميدانيًّا مطار أبها بعد هجوم الحوثي الإرهابي

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تفقّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ميدانيًّا، مطار أبها الدولي؛ وذلك عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيات الحوثية على المطار.
وتفقد جميع مرافق المطار، والْتقى القيادات العسكرية، واطمأن على سلامة المسافرين والعاملين. © Sabq News قدمت بواسطة
وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.
وعُرف عن أمير منطقة عسير متابعته ووقوفه على الأحداث ميدانيًّا أولًا بأول، بالإضافة إلى جولاته الميدانية المفاجأة على عدد من مواقع المحافظات والإدارات الحكومية بعسير.
وكانت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قد أعلنت -عبر وسائل إعلامها- مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
صور أهم الأحداث التاريخية في السعودية
من microsoft
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أمير عسير يتفقد ميدانيًّا مطار أبها بعد هجوم الحوثي الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.