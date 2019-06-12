شاهد أمير عسير يتفقد ميدانيًّا مطار أبها بعد هجوم الحوثي الإرهابي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تفقّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ميدانيًّا، مطار أبها الدولي؛ وذلك عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيات الحوثية على المطار.

وتفقد جميع مرافق المطار، والْتقى القيادات العسكرية، واطمأن على سلامة المسافرين والعاملين. © Sabq News قدمت بواسطة

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.

وعُرف عن أمير منطقة عسير متابعته ووقوفه على الأحداث ميدانيًّا أولًا بأول، بالإضافة إلى جولاته الميدانية المفاجأة على عدد من مواقع المحافظات والإدارات الحكومية بعسير.

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وكانت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قد أعلنت -عبر وسائل إعلامها- مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

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