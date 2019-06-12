دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تقرير دولي: تكاثُر غير مسبوق للجراد الصحراوي في تقرير دولي: تكاثُر غير مسبوق للجراد الصحراوي في السعودية

توقعت منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الأربعاء، ازدياد أعداد الجراد الصحراوي في السعودية، حسبما ورد في نشرة مكافحة الجراد الصحراوي رقم 488 لشهر مايو الماضي، والتوقعات حتى منتصف يوليو القادم، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مكتب خدمة معلومات الجراد الصحراوي في المنظمة، الذي أصدر النشرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية: إنَّ المملكة كافحت ما يقارب من 75 ألف هكتار من مجاميع الدبا والمجموعات البالغة وغير البالغة والأسراب. مشيرةً إلى أنَّ هذا العدد الكبير ناتجٌ عن تكاثر يصل إلى جيلين في النطاق الربيعي، وهذا لم يسبق له مثيل في الموسم الربيعي.

وأفادت بأنَّ بعض الأسراب انتقلت من شرق اليمن إلى المرتفعات الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، بينما انتقلت أسراب أخرى من المملكة العربية السعودية إلى الأردن وتمت معالجة 2900 هكتار هناك.

وفي الحدود السعودية الكويتية، أوضحت «الفاو» أنَّه تمّت معالجة 15603 هكترات على مجاميع الدبا والحشرات غير الناضجة والتي تكوَّنت من تكاثر حدث خلال الموسم الشتوي الماضي.

Advertisements

وأوضحت «الفاو» أنَّ الوضع في شمال إفريقيا يعدّ هادئًا نسبيًّا، حيث تمَّت المكافحة المحدودة للجراد الصحراوي في وسط الجزائر بما يقدر 16 هكتارًا من التكاثر المحلي، كما رُصد وجود نسبي للحشرات البالغة المشتتة في غرب موريتانيا وشمال مالي.

وفي ساحل البحر الأحمر في مصر، تمَّت معالجة 3341 هكتارًا على مجاميع للجراد غير الناضج، كما انتقلت مجموعات بالغة إلى المناطق الداخلية في جنوب مصر وشمال السودان وتمَّت معالجة 790 هكتارًا.

وتوقعت نشرة المنظمة أن يبدأ التكاثر على نطاق صغير في وقت أسبق من المعتاد في النيجر وتشاد تليها موريتانيا ومالي، وهو ما يتسبَّب في زيادة أعداد الجراد بعض الشيء، مشيرةً إلى إمكانية وصول بعض الأسراب إلى شرق تشاد قادمة من الجزيرة العربية.