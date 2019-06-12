السعودية | الكويت تدين وتستنكر بشدة الإعتداء الأثم على مطار أبها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 3:06 مساءً, 12 يونيو 2019 م المناطق _ كونـــا أعربت وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة وإستنكار دولة الكویت الشدیدین للإعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبھا في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وأدى إلى إصابة عدد من الأبریاء.

وأوضحت الوزارة أن ھذا الإعتداء الآثم الذي یستھدف أمن المملكة وأمان شعبھا الشقیق یمثل تصعیدا خطیرا وتقویضا للجھود المبذولة للوصول إلى حل سیاسي.

وأكدت وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأییدھا ومساندتھا لھا في كل ما تتخذه من اجراءات لصیانة أمنھا واستقرارھا.

واختتمت الوزارة تصریحھا بالاعراب عن تمنیاتھا للمصابین بالشفاء العاجل متضرعة إلى الباري عز وجل أن یحفظ المملكة العربیة

السعودیة وشعبھا الشقیق من كل مكروه.

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