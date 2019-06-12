شكرا لقرائتكم مدير مدني الطائف يُقلد القحطاني والشريف الرتب الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-12 مدير مدني الطائف يُقلد القحطاني والشريف الرتب الجديدة متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف قلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي كلًا من العميد سعد بن محمد القحطاني، والعميد غالب بن خلف الشريف رتبهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم. Advertisements وعبّر القحطاني والشريف عن بالغ شكرهما وامتنانهما على الثقة الملكية الغالية.









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