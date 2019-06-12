هل دعم حساب المواطن ثابت أم متغير؟

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هل دعم حساب متابعات الخليج 365 ثابت أم متغير؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
مع كل دفعة من حساب متابعات الخليج 365 يتبادر إلى ذهن العديد من المواطنين أسئلة حول معايير صرف الدعم وقيمة الدعم وشروط الحصول عليه.
ويتفاوت المبلغ الذي يحصل عليه الأسر من حساب متابعات الخليج 365 بسبب تفاوت واختلاف الظروف المعيشية لكل أسرة خاصة فيما يتعلق بمجموع دخول الأفراد (رب الأسرة والتابعين بما فيهم راتب الزوجة) وعدد أفراد الأسرة والفئات العمرية لهم وغيرها من المعايير.
ويحدث أن يحصل شخص راتبه منخفض على دعم أقل من شخص آخر راتبه مرتفع لأن الأمر لا يرتبط براتب رب الأسرة فقط بل بعدة معايير مجتمعة.
ويُصرف الدعم في حساب متابعات الخليج 365 حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
الحاسبة التقديرية
ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الحاسبة التقديرية عبر موقع البرنامج وذلك باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).
- اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.
- كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.
- كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.
- إدخال إجمالي دخل الأسرة.
- وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.
التسجيل مستمر
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من شهر يوليو المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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