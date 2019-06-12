كراني: درجة الحرارة وسط وشرق المملكة تصل إلى 50 درجة في الظل

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن درجة الحرارة في المملكة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وسوف تتخطى حاجز الخمسين درجة مئوية للمرة الأولى.

وقال كراني : أجواء شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.

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سجّلت الكويت، العراق، إيران درجات حرارة عظمى تخطت (50 مئوية في الظل) خلال الـ 24 ساعة الماضية لافتًا إلى أن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس في هذه الدول لا تقل عن 55 مئوية.

وتابع : هذه الموجة ستأخذنا تدريجيًا خلال 12 يومًا القادمة لفصل الصيف الذي يبدأ في 22 يونيو.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى مناطق (الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة).