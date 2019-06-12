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2019-06-12 فيديو.. الفيصل لأبناء عبدالله الثقفي: أنا بمكان أبوكم لا توفروني في شيء متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قدم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة تعازيه مساء يوم أمس الثلاثاء لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي. Advertisements وأظهر مقطع فيديو الأمير خالد الفيصل وهو يواسي أبناء الثقفي بقوله: أنا بمكان أبوكم.. لا توفروني في شيء”. وعبر الفيصل خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته .









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