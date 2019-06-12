الطيران المدني: الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

أعلنت هيئة الطريان المدني السعودية، اليوم، عودة الحركة الجوية في مطار أبها الدولي لطبيعتها، فيما ذكرت مادر أن الحركة الجوية بالمطار بدت طبيعية بعد الاستهداف الحوثي.

وفي سياق متصل، أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاستهداف الحوثي لمطار أبها، واصفا إياه بالعمل الإجرامي، ومطالبا المجتمع الدولي بأكمله بإدانته.

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كما أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية ، اليوم ، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.

ومن ناحيتها، وصفت الحكومة اليمنية، استهداف مطار أبها، بالعمل الإرهابي من الطراز الأول، وقالت: ” لم يبق أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحوثي”.