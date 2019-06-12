شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع في «مطار أبها» عادية.. لا توقف للرحلات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها)تسير وتيرة العمل في مطار أبها الإقليمي بشكل طبيعي، رغم الاعتداء الغاشم من المليشيات الحوثية الإيرانية على المطار المدني، الذي يؤكد العاملين فيه والمسافرين بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على سير العمل في المطار، الذي يخدم الملايين ومن بينهم المرضى وكبار السن.
جالت "الخليج 365" في ارجاء المطار وخاصة في صالتي القدوم والمغادرة، وكانت الحركة طبيعية والمسافرين في سعادة تامة.
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