محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير مستشفى عسير خروج جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى إثر الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.

كانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. مستشفى عسير: خروج مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 أكد مدير مستشفى عسير خروج جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى إثر الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.

كانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 Advertisements 02:36 PM أكد مدير مستشفى عسير خروج جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى إثر الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.

كانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها- ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. ، مستشفى عسير: خروج مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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