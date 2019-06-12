محمد بن مسعود - الدمام - يشارك مع محمد عبده بالحفل الغنائي الذي أعلنت عنه "الترفيه" أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم. وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله. وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ"الترفيه" بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا. خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم بدر العتيبي الخليج 365 2019-06-12 أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم. وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله. وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ"الترفيه" بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا. Advertisements 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 02:26 PM يشارك مع محمد عبده بالحفل الغنائي الذي أعلنت عنه "الترفيه" يشارك مع محمد عبده بالحفل الغنائي الذي أعلنت عنه "الترفيه" أعلن الفنان خالد عبدالرحمن إقامة حفله الغنائي في القصيم يوم الجمعة القادم. وقال عبر حسابه في "تويتر": السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعة في القصيم بتاريخ 14/ 6/ 2019م نلتقيكم على الموعد بإذن الله. وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت إقامة حفل غنائي يجمع خالد عبدالرحمن بالفنان محمد عبده، في حدث هو الأول من نوعه لـ"الترفيه" بالقصيم منذ إعلان إنشائها قبل نحو ثلاثة أعوام لجعل قطاع الترفيه رافدًا اقتصاديًا. ، خالد عبدالرحمن: جمهوري الحبيب.. موعدنا الجمعة بالقصيم ،

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