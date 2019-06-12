، "البحرين" تؤكد وقوفها التام مع السعودية ضد كل من يستهدف أمنها ،

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أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء، ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، كما أنها تؤكد وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب، وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.
"البحرين" تؤكد وقوفها التام مع السعودية ضد كل من يستهدف أمنهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-12
أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء، ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، كما أنها تؤكد وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب، وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:13 PM
شددت وزارة الخارجية على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران
أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء، ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، كما أنها تؤكد وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب، وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وشددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.
، "البحرين" تؤكد وقوفها التام مع السعودية ضد كل من يستهدف أمنها ،
المصدر : الخليج 365
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