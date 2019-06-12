، محلل استراتيجي يكشف: اليمن لا يملك "كروز" قبل الانقلاب.. إيران زوّدت به الحوثي ،

- 1/2
- 2/2
أكد المحلل الاستراتيجي حمود الرويس أن اليمن لم يكن يملك صواريخ من نوع "كروز" قبل الانقلاب على الشرعية؛ معتبرًا أن ذلك يبرهن على استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة النوعية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الرويس" لقناة "العربية" اليوم.
من جهة أخرى، تُواصل القوات الأمنية والعسكرية إجراءاتها لتحديد نوع السلاح الذي استهدفت به المليشيات الحوثية مطار أبها الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما قالت المليشيات الحوثية إن الصاروخ الذي استهدف المدنيين هو من نوع كروز.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أفاد بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم، سقط مقذوف مُعادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
محلل استراتيجي يكشف: اليمن لا يملك "كروز" قبل الانقلاب.. إيران زوّدت به الحوثيمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-12
أكد المحلل الاستراتيجي حمود الرويس أن اليمن لم يكن يملك صواريخ من نوع "كروز" قبل الانقلاب على الشرعية؛ معتبرًا أن ذلك يبرهن على استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة النوعية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الرويس" لقناة "العربية" اليوم.
من جهة أخرى، تُواصل القوات الأمنية والعسكرية إجراءاتها لتحديد نوع السلاح الذي استهدفت به المليشيات الحوثية مطار أبها الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما قالت المليشيات الحوثية إن الصاروخ الذي استهدف المدنيين هو من نوع كروز.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أفاد بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم، سقط مقذوف مُعادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
01:56 PM
قال: يبرهن ذلك على استمرار طهران في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة النوعية
أكد المحلل الاستراتيجي حمود الرويس أن اليمن لم يكن يملك صواريخ من نوع "كروز" قبل الانقلاب على الشرعية؛ معتبرًا أن ذلك يبرهن على استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة النوعية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الرويس" لقناة "العربية" اليوم.
من جهة أخرى، تُواصل القوات الأمنية والعسكرية إجراءاتها لتحديد نوع السلاح الذي استهدفت به المليشيات الحوثية مطار أبها الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما قالت المليشيات الحوثية إن الصاروخ الذي استهدف المدنيين هو من نوع كروز.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أفاد بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم، سقط مقذوف مُعادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
، محلل استراتيجي يكشف: اليمن لا يملك "كروز" قبل الانقلاب.. إيران زوّدت به الحوثي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر محلل استراتيجي يكشف: اليمن لا يملك "كروز" قبل الانقلاب.. إيران زوّدت به الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.