دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper التحالف: مقذوف حوثي يستهدف مطار أبها.. وإصابة 26 مسافرًا بينهم نساء وأطفال

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابيين الموالين لإيران برد حاسم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

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وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية».