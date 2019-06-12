تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليونان لـ المواطنين

حذرت سفارة المملكة لدى اليونان، المواطنين والمواطنات القادمين إلى الدولة بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني. وقالت السفارة خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بـ “تويتر” : إنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قبل لصوص محترفين.

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