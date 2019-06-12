الكشف عن تفاصيل إحالة مشاهير للنيابة بتهمة ترويج أدوية ضارة

كشف الرئیس التنفیذي لھیئة الغذاء والدواء الدكتور ھشام سعد الجضعي عن ضبط 2500 موقع إلكتروني تروج لأدویة عشبیة وعلاجیة ضارة، بعضھا لـ»مشاھیر» وتم إحالتھم للنیابة العامة لمحاسبتھم. وأوضح أنه تم معاقبة 25 مصنعا بعقوبات مختلفة حسب اللوائح والأنظمة ومحجم المخالفة المرتكبة، مؤكدا أنھ لا تھاون في كل أمر سلبي قد یؤثر على سلامة الإنسان وأنھ یتم اتخاذ إجراءات حازمة في ھذا الشأن.

وأشار إلى أن الھیئة تراقب وترصد كل التجاوزات السلبیة بشتى نواحیھا سواء بالزیارات والجولات التفتیشیة، وكذلك ما ینشر

ویروج لھ عبر وسائل الاجتماعي.

وأضاف أن «الھیئة» تتبع في المراقبة طرقا متعددة ومختلفة، ومن ثم إحالة المخالفین لجھات الاختصاص بما في ذلك إحالة المشاھیر «غیر السعودیین» إلى وزارة العمل لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتابع: ھناك معرفات وھمیة من خارج المملكة تروج لأدویة عشبیة وعلاجیة ضارة لا یمكن الوصول إلیھم، وھنا

.نعول على المجتمع ودوره في الحد من التعامل معھم، لأن ذلك یؤثر سلبا على صحتھ بشكل مباشر أو غیر مباشر.

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