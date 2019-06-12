بعد 6 سنوات من التجارب.. شاهد: مواطن سعودي ينجح في زراعة شجرة البخور الأسطورية

أعلن المواطن السعودي إبراهيم الدخيل، نجاحه في زراعة شجرة البخور الأسطورية، وذلك بعد ست سنوات من التجارب الفاشلة في مواقع مختلفة بالمملكة.

وقال “الدخيل” -بحسب “العربية.نت”-: “إن نجاح زراعة شجرة اللبان جاء ثمرة لتجارب جرت في مواقع متعددة”؛ مؤكدًا أن “النجاح الباهر للتجربة، والتخطيط لمشروع يقوم على التوسع في إنتاج اللبان”.

وأوضح أن “أهمية شجرة اللبان تكمن في قيمتها الاقتصادية الكبيرة، وتتركز مواقعها الرئيسية في مرتفعات وأودية ظفار، وهي شجرة معمرة تموت في الأجواء الباردة”.

وشجرة اللبان المنتجة للبان المر، أو شجرة البخور التي أنتجت على مدى سنوات طويلة البخور العربي الشهير، تنبت في مرتفعات ظفار وأوديتها بسلطنة عمان، وكذلك في أجزاء من اليمن.

ونشأت حول الشجرة تجارة شهيرة وطرق تجارية كبيرة منذ نحو 7 آلاف عام؛ حيث اخترقت الجزيرة العربية 18 طريقًا تجاريًا تعرف بطرق البخور، أو طرق التجارة التي كانت تُنقل البخور عبرها نحو بلاد الرافدين والرومان والفراعنة من جنوب الجزيرة العربية.