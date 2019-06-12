تفاصيل ما حدث في مطار ابها جنوب السعودية اليوم والجنسيات التي أصيبت

استهدفت جماعة الحوثي الموالية لإيران اليوم الاربعاء مطار ابها الواقع جنوب المملكة العربية السعودية بصاروخ من طراز كروز ما أدى الى اصابة 26 شخصاً بجراح متفاوتة منهم سعوديين ويمنيين وهنود.

وبحسب وسائل إعلام سعودية رسمية فإن صاروخ الكروز الذي اطلقه الحوثيون استهدف صالة القوم في مطار ابها الامر الذي أوقع اصابات في صفوف المسافرين المدنيين.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمنيّ استهداف مطار مدينة "أبها" السعودية بصاروخ من نوع "كروز"، في حين اعترفت وكالة الأنباء السعودية بسقوط 26 جريحاً باستهداف المطار المذكور.

وقال العقيد تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادٍّ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف - حتى إعداد هذا البيان - أدّى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتمّ نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرّاء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

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وبيّن العقيد المالكي؛ أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تمّ استخدامه في الهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها-، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني في دعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

واختتم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه، بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وصباح الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية، بصاروخ كروز، وقالت إنه "أصاب الهدف بدقة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة إطلاق صاروخ من نوع "كروز"، الذي يحلق على ارتفاعات منخفضة لتجاوز الدفاعات الجوية تجاه المملكة، بحسب مراسل الأناضول.

وسبق أن أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على مواقع سعودية، في حين تعلن الرياض بشكل متكرر اعتراض معظمها في سماء المملكة.