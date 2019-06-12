امير سعودي يكشف معلومة هامة عن محمد بن سلمان

كشف أمير سعودي، اليوم الاربعاء، معلومة متعلقة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبعض تفاصيل حياته الخاصة.

وقال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، إن "الأمير محمد بن سلمان شخص يبحث عن مكانة معينة لبلاده تليق بشعبه الكريم، ويعمل 20 ساعة في اليوم ما ينام إلا 4 ساعات لتحقيق هذه الرؤية".

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تويتر:" لأنها رؤية طموحة في البداية عندما طرحت الرؤية كان الناس يعتقدون أنها مجرد كلام غير قابل للتنفيذ، لكن الأمير محمد عندما يقول شيء يسعى في تنفيذه عندما تواجهه عراقيل لديه أسلوبه لتخطيها".

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وأشار إلى أن السبب وراء قوله "سيدي ولي العهد" للأمير محمد بن سلمان رغم أن الأخير أصغر منه سنًا، ينبع من احترامه له باعتبار أنه "ثاني وُلاة الأمر الذين لا ثالث لهما".

وقال بن مساعد، إن "أول شيء الأمير محمد بن سلمان يعد ثاني وُلاة الأمر الذين لا ثالث لهما، وقد بايعنا خادم الحرمين وولي العهد على السمع والطاعة، وهو ولي العهد الله يحفظه واثنيهم، الملك الله يحفظه وولي العهد هما ما بايعناهم على السمع والطاعة.

وتابع عبد الرحمن بن مساعد قائلا:" أنا أرى فيما يتعلق بالمقامين الكريمين ينبغي أن يتم تجاوز فارق السن لأنهم ولاة الأمر، ومن هذا المُنطلق أقول سيدي وأنا أتشرّف بذلك".