تنويه هام من مطار أبها الدولي

أصدر مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء تنويهاً هاماً حول الحركة الجوية فيه عقب استهدافه بصاروخ كروز من قبل جماعة الحوثي.

وقال مطار أبها الدولي ان الحركة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.

وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب المملكة، دعت لأجلها عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

وبشأن الهجوم الحوثي الجديد، أوضح المالكي، أنه "عند الساعة (02: 21) من صباح اليوم (الأربعاء) سقط "مقذوف" معادٍ على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".