«الطيران المدني»: انتظام الحركة بمطار أبها بعد الهجوم الحوثي الإرهابي

أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، انتظام الحركة في مطار أبها، وذلك بعد تعرُّضه لهجوم إرهابي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت فضائية «العربية» عن الهيئة قولها إنّ «حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي»، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأدانت مملكة البحرين، الهجوم الحوثي الإرهابي، وقال وزير خارجيتها خالد بن أحمد: «استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدّى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوافر له».