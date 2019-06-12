بالفيديو.. «الهلال الأحمر» توضّح طرق إسعاف المصاب بضربة شمس

قدَّمت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، طرقًا لإسعاف المصاب بالإجهاد الحراري أو ما يُعرف بـ«ضربات الشمس».

وقالت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، إنَّ التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بمخاطر مثل الإنهاك أو الإجهاد الحراري الذي قد يؤدي إلى الإصابة بـ«ضربة شمس».

وأضافت أنّ أول ما يجب على المسعف عمله، هو التوجه بالمصاب إلى منطقة من الظل، ومساعدته في التمدّد، ثم خلع ملابسه الثقيلة ومحاولة رفع قدميه، موضحةً أنّه إذا لم يكن فاقدًا للوعي لا يجب تقديم الطعام له بل مياه فاترة، أمّا إذا أُغمي عليه فلا يتم تقديم شيء؛ لكن يتم تبريد جسده بمياه فاترة وتعريضه لمصدر هواء.

ونصحت هيئة الهلال الأحمر، بالاتصال بها على الرقم «997» في هذه الحالات لمباشرة المصاب بشكل عاجل.