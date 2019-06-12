بالصور.. أمانة الرياض ترفع أنقاضًا وتزيل مخلفات من أحياء العليا

أكدت أمانة الرياض، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع أنقاض وإزالة مخلفات تقدر بـ63250 مترًا مكعبًا، وذلك من الأحياء التابعة لبلدية العليا.

وفي بيان لها، قالت الأمانة، إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، قامت بلدية العليا بحملة لإزالة التلوث البصري، وتم رفع أنقاض وإزالة مخلفات تقدر ب63250 متر مكعب، وذلك في الأحياء التي تخضع لإشراف البلدية.

وقد سجلت الأمانة خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملموسًا في كميات النفايات المنزلية والردود المنقولة إلى الطمر الصحي؛ ما أدى إلى وضع خطة للنظافة الموسمية تميزت بمرونتها في إعادة توزيع الحاويات، ودعم عمل الفرق والضواغط، مع وجود البدائل الفورية عند الحاجة وفق ما يتطلبه الموقف، إلى جانب نشر المراقبين في كافة الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها من خلال فرق العمل الميدانية، ويتم رفع تقارير يومية لمستوى الإنتاجية والأداء للإدارة العامة للنظافة .

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وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة إزالة أكثر من خمسة ملايين متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر عن الأراضي الفضاء داخل مدينة الرياض، وذلك خلال ستة شهور، موضحة أن حجم المخلفات الناتجة عن الهدم والبناء المنتشرة في الأراضي الفضاء داخل مدينة الرياض تقدر بنحو 16 مليون متر مكعب. وأكدت الأمانة أنها حشدت طاقاتها لإزالة تلك المخلفات وفقًا للخطة المعدة لذلك من أجل تعزيز المنظر الحضاري للمدينة.

وأشارت الأمانة، إلى أن مخلفات البناء والهدم تُشكل أحد عوامل التلوث البصري في المدينة، مشددة على أن التخلص منها في الأراضي الفضاء يستوجب العقوبة وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية؛ حيث يُعد سلوكًا غير حضاري، وله انعكاساته السلبية على البيئة وجمالية مدينة الرياض.

وثمنت أمانة منطقة الرياض دور السكان بالالتزام بالأنظمة وإسهامهم المباشر في الارتقاء بمستوى المشهد الحضاري للرياض، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين بإلقاء المخلفات على الأرض على الرقم 940 أو عبر الموقع الإلكتروني أو حسابات الأمانة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.