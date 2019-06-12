«هدف» يوضح ضوابط استحقاق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية

دعا صندوق دعم الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، إلى التسجيل في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، موضحًا الشهادات التي يقدم دعمًا لها وآلية الاستفادة منها.
وقال الصندوق في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّه يمكن للموظف أو الموظفة في القطاع الحكومي أو الخاص الاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى الباحث أو الباحثة عن عمل.
وأوضح «هدف» ضوابط الاستحقاق، وهي أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة سواء كان عاملًا في القطاع الخاص أو باحثًا عن عمل، وأن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق دعم الموارد البشرية، والحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من الصندوق فقط للفرد الواحد، والإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة، وأن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية.
ويهدف برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل، ويعمل على رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.
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