السفارة السعودية باليونان تحذّر المواطنين من «لصوص محترفين»

أصدرت السفارة السعودية في اليونان تنبيهًا للمواطنين والمواطنات القادمين بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني، بعد ملاحظتها تعدّد جرائم السرقة عبر لصوص محترفين.

وقالت السفارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: إنَّها لاحظت تعرُّض بعض المواطنين السياح في جزيرة ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قِبل لصوص محترفين.

وأضاف البيان: «تجنبًا لعمليات السرقة، تود سفارة المملكة لدى اليونان أن تُنبّه المواطنين القادمين إلى اليونان بتجنب الظهور بمقتنيات ثمينة (الساعات، المجوهرات، الحقائب)، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة».

وجدَّدت السفارة دعوتها للمواطنين بعدم التردُّد بالاتصال بها عند الحاجة وطلب المساعدة عبر هاتف قسم شؤون السعوديين «00306948722233»، وهاتف السفارة «00302106716911»، و«00302106716912»، و«00302106716913».