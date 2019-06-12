صندوق التنمية الزراعية يُقدِّم 14 توضيحًا بشأن تربية الماشية

قدَّم صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأربعاء، سلسلة من التوضيحات عن تربية الماشية، مجيبًا خلالها عن تساؤلات وردت إليه في الفترة الماضية.

وقال الصندوق في معرض إجاباته، التي اطلعت عليها «عاجل»: إنَّه يمكن للطلاب الجامعيين الاستفادة من تمويل مربي الماشية والاقتراض بعد استيفاء متطلبات القرض. موضحًا أنّه لا يوجد ضرر في حالة الانتظام في السداد.

وأضاف أنّه يتم صرف التمويل بعد دراسة الطلب واعتماده، مشيرًا إلى أنّه لا يُقدِّم رواتب شهرية لمقترضي مربي الماشية إنّما يُقدِّم لهم تمويلًا فقط.

ويمكن لعميل الصندوق كذلك الحصول على قرض لأرضٍ، سبق أن تم تصفية دينها من المالك السابق، وذلك وفقًا للاحتياج الفعلي بعد الكشف ومعاينة الموقع لتقرير هذا الاحتياج.

وأشارَ إلى أنّ التقديم لقرض عادي يمكن من خلال زيارة المركز الرئيسي للصندوق أو من خلال زيارة أقرب فرع أو أحد مراكز الخدمة المتميزة.

ولفت الصندوق إلى أنَّ الشروط الواجب توافرها في الكفيل للقرض الزراعي تتمثَّل في ألا يقل عمر الكفيل عن 21 سنة، وأن يكون الكفيل موظفًا لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

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وردًّا عن إعطاء الصندوق أراضيَ زراعية من عدمه، أوضح أنّه جهة تمويلية، أمّا ما يخص المنح فهو من اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأفاد الصندوق أيضًا بأنّه يمكن للعميل التأكُّد من أنّه غير متعثر السداد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر صفحة «اتصل بنا»، ووضع جميع بياناته، وسيتم الرد عليه في هذا الخصوص.

وبإمكان العميل كذلك جدولة باقي المبلغ المترتب عليه من القرض من خلال زيارة المركز الرئيسي أو أقرب فرع أو مركز خدمة متميزة له.

وأشار الصندوق إلى أنّ الدين يكون واجب السداد بمجرد استحقاقه، وفي حالة عدم السداد خلال فترة عشرة أيام من الاستحقاق سيتم التنفيذ على الضمانات المتقدمة.

ويقوم الصندوق بتحديث بياناته بشكل دوري وإرسال هذه البيانات إلى «سمة» ليتم الإجراء الصحيح لها، وقد يلاحظ العميل أنَّ بياناته تأخَّرت في التحديث؛ وذلك لأنَّ «سمة» تحدث بيانات عملائها في وقتٍ محدد من كل شهر.