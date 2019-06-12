لمدة 45 يومًا.. إغلاق بعض مواقع منتزه الملك عبدالعزيز

أعلنت إمارة عسير، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمنتزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يومًا، تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل.

وفي بيان لها، قالت الإمارة: «إنه مع انطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم «صيف السودة»، سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمنتزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يومًا تبدأ من الأحد المقبل حتى نهاية شهر ذي القعدة».

وأوضح البيان أن موسم «صيف السودة» ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية، ترفيهية، ثقافية، وتم اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به منتزهات سودة عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد.

وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اعتماد وإدراج موسم السودة في عسير ضمن مبادرة مواسم السعودية 2019، لما تمتاز به من مقومات طبيعية خلابة تتنوع بين جمال الغابات والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة، والمقومات المناخية المتميزة للمنطقة، فضلًا عن مقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية؛ حيث يعد جبل السودة أعلى نقطة مرتفعة داخل المملكة.

وتطل السودة على إقليم تهامة، ولذلك تم تثبيت مناظير مكبرة في بعض أجزائها؛ لمشاهدة المناظر الرائعة لتلك الأغوار والأودية والقرى المجاورة التي تقع في سهول تهامة، وتسجل القرية درجات حرارة لا تتجاوز 15 درجة مئوية في فصل الصيف، فيما تنخفض في الشتاء جدًا قياسًا بالمناطق المحيطة بها، وتمت إقامة قرية السودة السياحية، التي تضم مجموعة من الخدمات، كما ربط المنتزه بقرية رجال ألمع في إقليم تهامة بواسطة العربات المعلقة «تلفريك»، والتي تبعد عن مدينة أبها 40 كم تقريبًا.