السعودية اليوم / تدشين فرع الأحوال المدنية بمحافظة المخواة



الباحة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

دشن محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، بحضور مدير فرع الأحوال المدنية بمنطقة الباحة عبدالعزيز بن شويل اليوم، فرع مكتب الأحوال المدنية بمحافظة المخواة.

وتم تدشين القسم الرجالي بالمكتب الذي بدأ استقبال طلبات المواطنين، واستمع الحضور لشرح من مدير فرع مكتب الأحوال المدنية بالمخواة موسى الزهراني، عن الخدمات التي يقدمها المكتب للمراجعين، مفيداً بأنه يجري العمل على تجهيز القسم النسوي الذي سيتم افتتاحه قريباً بمشيئة الله.

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13:50ت م

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