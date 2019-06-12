

الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة بالدمام اليوم، رئيس نادي الثقبة بمحافظة الخبر خالد بن حسين الصياح يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين بمناسبة صعودهم إلى مصاف دوري الأمير

وبارك سموه لرئيس وأعضاء ولاعبي النادي والجهازين الفني والإداري على ما تحقق للنادي من تأهل ومنجز تاريخي، منوهاً بأن المنطقة الشرقية تزخر بالمواهب في كافة الألعاب

وطالب سموه أبناءه اللاعبين بتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنياً لهم في الوقت نفسه المزيد من الانتصارات وتشريف

بدوره قدم الصيَّاح الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله لمنسوبي النادي وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

//انتهى//

13:45ت م

0067



الدمام 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة بالدمام اليوم، رئيس نادي الثقبة بمحافظة الخبر خالد بن حسين الصياح يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين بمناسبة صعودهم إلى مصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وبارك سموه لرئيس وأعضاء ولاعبي النادي والجهازين الفني والإداري على ما تحقق للنادي من تأهل ومنجز تاريخي، منوهاً بأن المنطقة الشرقية تزخر بالمواهب في كافة الألعاب الرياضية ، وأن ما تحقق لنادي الثقبة يعد إنجازاً يضاف لرياضة المنطقة.وطالب سموه أبناءه اللاعبين بتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنياً لهم في الوقت نفسه المزيد من الانتصارات وتشريف رياضة المنطقة.بدوره قدم الصيَّاح الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله لمنسوبي النادي وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات.//انتهى//13:45ت م0067

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الثقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.