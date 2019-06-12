السعودية اليوم / جامعة القصيم تقيم دورة أساسيات البحث العلمي لطلبة التخصصات الصحية



بريدة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أقامت جامعة القصيم، دورة أساسيات البحث العلمي الأولى التي تنظمها عمادة البحث العلمي بالجامعة لطلبة التخصصات الصحية، وستستمر لمدة شهر في مقر العيادات الطبية بالمدينة الجامعية، بحضور 70 طالبًا وطالبة من الكليات الصحية بالجامعة.

من جهته أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور منصور الشريدة أن الدورة تشتمل على 19 محاضرة و 16 ورشة عمل، بحيث سيحصل المتدربون في نهايتها على شهادة إتمام الدورة، وشهادة في إتمام دورة أخلاقيات البحث العلمي، وشهادة خاصة في إتمام برنامج Online Nature Master class.

وأضاف "الشريدة" أن عمادة البحث العلمي تسعى من خلال مثل هذه الدورات للنهوض ببرامجها الموجهة للطلاب والطالبات في التخصصات الصحية في الجامعة وخارجها، كما تهدف إلى تعزيز وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى الطلاب والمساهمة في رفع الوعي تجاه القضايا البحثية الملحة، وقضايا الأخلاقيات البحثية والأمانة العلمية.

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13:38ت م

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