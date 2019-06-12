السعودية اليوم / معاينة 2545 حالة عبر البرنامج التطوعي بصحة مكة المكرمة



مكة المكرمة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

قدّم برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة خدماته الصحية والعلاجية والتثقيفية من الربع الأخير من شهر شعبان إلى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، لـ 10000 معتكف ومعتكفة، كما نشرت التوعية والتثقيف الصحي لـ 20000 مصلي ومعتكف وعامل بالمسجد الحرام، ومسجد عائشة الراجحي بمكة المكرمة، بالشراكة مع الأكاديمية

وأفادت صحة مكة المكرمة بأن تلك الخدمات قدمت من خلال البرنامج الصحي التطوعي للمصلين والمعتكفين، في المسجد الحرام ومسجد عائشة الراجحي بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، سعياً لتعزيز دور المسجد والمساهمة في وقاية المجتمع من الأمراض، إضافةً إلى تقديم خدمات صحية تطوعية للمصلين والمعتكفين في المسجدين من خلال أطباء استشاريين وممارسين مرخصين ومتطوعين مؤهلين بالمهارات التخصصية المناسبة لتأدية أدوارهم بكفاءة عالية واحترافية، مبينةً أن البرنامج قام بتغطية منطقة الاعتكاف بالخدمات الصحية الأولية الكشف، والتوعية الصحية، والإسعافات الأولية وتوثيق بيانات الحالات المستفيدة من الخدمة بغرض تحسينها وتنفيذ دراسات مستقبلية لتجويدها.

وأضافت صحة مكة المكرمة بأن الفريق التطوعي أتم 1650 ساعة عمل تطوعية، حيث بلغ عدد العيادات التي تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلالها 3 عيادات تم تشغيلها بـ 113 متطوعاً ومتطوعة، و 13 مختصاً من الفريق التنفيذي و 7 مشرفيين وإداريين و 15 طبيباً وطبيبة من مختلف التخصصات، كما أستفاد من هذا البرنامج 2545 مريضاً ومريضة تم الكشف عليهم وتقديم اللازم لهم.

// انتهى //

13:05ت م

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مكة المكرمة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واسقدّم برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة خدماته الصحية والعلاجية والتثقيفية من الربع الأخير من شهر شعبان إلى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، لـ 10000 معتكف ومعتكفة، كما نشرت التوعية والتثقيف الصحي لـ 20000 مصلي ومعتكف وعامل بالمسجد الحرام، ومسجد عائشة الراجحي بمكة المكرمة، بالشراكة مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي SMAV وإدارة تنسيق العمل التطوعي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأفادت صحة مكة المكرمة بأن تلك الخدمات قدمت من خلال البرنامج الصحي التطوعي للمصلين والمعتكفين، في المسجد الحرام ومسجد عائشة الراجحي بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، سعياً لتعزيز دور المسجد والمساهمة في وقاية المجتمع من الأمراض، إضافةً إلى تقديم خدمات صحية تطوعية للمصلين والمعتكفين في المسجدين من خلال أطباء استشاريين وممارسين مرخصين ومتطوعين مؤهلين بالمهارات التخصصية المناسبة لتأدية أدوارهم بكفاءة عالية واحترافية، مبينةً أن البرنامج قام بتغطية منطقة الاعتكاف بالخدمات الصحية الأولية الكشف، والتوعية الصحية، والإسعافات الأولية وتوثيق بيانات الحالات المستفيدة من الخدمة بغرض تحسينها وتنفيذ دراسات مستقبلية لتجويدها.وأضافت صحة مكة المكرمة بأن الفريق التطوعي أتم 1650 ساعة عمل تطوعية، حيث بلغ عدد العيادات التي تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلالها 3 عيادات تم تشغيلها بـ 113 متطوعاً ومتطوعة، و 13 مختصاً من الفريق التنفيذي و 7 مشرفيين وإداريين و 15 طبيباً وطبيبة من مختلف التخصصات، كما أستفاد من هذا البرنامج 2545 مريضاً ومريضة تم الكشف عليهم وتقديم اللازم لهم.// انتهى //13:05ت م0063

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.