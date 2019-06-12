

الطائف 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق, ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم يتم عن طريق الدخول لموقع الرئاسة من خلال الرابط www.alifta.gov.sa ، وتسجيل البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع وسيستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 حتى 28 / 10 / 1440 هـ.

واشترطت الرئاسة للتقدم على الوظائف, أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مفصول من الخدمة بالدولة, وأن لا يكون على رأس عمل في جهة حكومية.

وأفادت أن الأسماء التي سيتم الإعلان عنها على موقع الرئاسة للمراجعة واستكمال الأوراق والتأكد منها لا تعني الترشح أو أحقية المتقدم بالوظيفة, لافتة النظر إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة ترفق عبر الموقع الإلكتروني ولا يمكن قبول أي مستندات عبر البريد الرسمي أو التقديم المباشر, مفيدة أنه لن يتم ترشيح أي متقدم للوظيفة إلا بعد الاطلاع على "أصول" الوثائق والمستندات وغيرها ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها وإضافتها في طلب التقديم الإلكتروني، كذلك مطابقتها بالأنظمة والتعليمات والقواعد المرعية في التوظيف.

وشددت الرئاسة أنه في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للرئاسة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسؤولية, كما لا يمكن التقدم لأكثر من وظيفة، وستلغى جميع الطلبات المكررة, مشيرة إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

// انتهى //

12:46ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وظائف إدارية شاغرة "رجال" بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.